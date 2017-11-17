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ГПУ відкрила ще одну справу проти НАБУ: Мосійчук попросив

П'ятниця, 17 листопада 2017, 13:56

Генпрокуратура порушила кримінальне провадження щодо керівництва НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

"За моїм депутатським зверненням Генеральною прокуратурою порушене кримінальне провадження щодо керівництва НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок у підприємця, який є фігурантом так званої "рюкзакової справи" разом з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", - пише депутат.

 

Як зазначається у відповіді ГПУ на запит, справа порушена 9 листопада за ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах).

Як стало відомо 16 листопада, Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро закупило спортивні костюми та сорочки під бронежилети у Володимира Литвина, який є підозрюваним у справі про закупівлю рюкзаків у сина голови МВС Арсена Авакова.

Згодом Ситник пояснив, чому так сталося.

Українська правда
Теми: МосійчукНАБУГенпрокуратура
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