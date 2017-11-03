Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситник пояснив, чому НАБУ купувало одяг у Литвина зі "справи рюкзаків"

П'ятниця, 3 листопада 2017, 16:13

Директор НАБУ Артем Ситник прокоментував ситуацію із закупівлею одягу для бюро у людини, яка є підозрюваним у справі "рюкзаків Авакова".

Відповідну заяву він зробив у п'ятницю на засіданні парламентського комітету з протидії корупції.

За словами Ситника, по-перше, у справі Володимир Литвин проходить не як ФОП, у якого здійснювалася закупка, а як представник фірми "Дніпроленд". Тож важко було помітити зв'язок.

Крім того, каже голова НАБУ, Литвин запропонував найкращу ціну, нижчу навіть за ринкову.

"Юридичних підстав відмовити в цій закупці не було, якість товару була перевірена", - пояснив він.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро закупило спортивні костюми та сорочки під бронежилети у Володимира Литвина, який є підозрюваним у справі сина голови МВС Арсена Авакова щодо закупівлі рюкзаків у 2014-2015 роках.

Харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником ІТ-компанії "Turboseo", був затриманий у справі про розкрадання коштів під час закупівлі так званих "рюкзаків Авакова" для Нацгвардії у 2014-2015 роках.

Євген Кізілов, УП
Теми: АваковНАБУСитник
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: