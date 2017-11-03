Ситник пояснив, чому НАБУ купувало одяг у Литвина зі "справи рюкзаків"

Директор НАБУ Артем Ситник прокоментував ситуацію із закупівлею одягу для бюро у людини, яка є підозрюваним у справі "рюкзаків Авакова".

Відповідну заяву він зробив у п'ятницю на засіданні парламентського комітету з протидії корупції.

За словами Ситника, по-перше, у справі Володимир Литвин проходить не як ФОП, у якого здійснювалася закупка, а як представник фірми "Дніпроленд". Тож важко було помітити зв'язок.

Крім того, каже голова НАБУ, Литвин запропонував найкращу ціну, нижчу навіть за ринкову.

"Юридичних підстав відмовити в цій закупці не було, якість товару була перевірена", - пояснив він.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро закупило спортивні костюми та сорочки під бронежилети у Володимира Литвина, який є підозрюваним у справі сина голови МВС Арсена Авакова щодо закупівлі рюкзаків у 2014-2015 роках.

Харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником ІТ-компанії "Turboseo", був затриманий у справі про розкрадання коштів під час закупівлі так званих "рюкзаків Авакова" для Нацгвардії у 2014-2015 роках.