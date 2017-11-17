Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские консулы посетили задержанного в Беларуси журналиста

Пятница, 17 ноября 2017, 15:54

Задержанного в Беларуси украинского журналиста "Украинской радио" Павла Шаройко посетил украинский консул.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в эфире телеканала "112.Украина"

"Насколько нам известно, консул Украины посетил Павла, и есть определенный непубличный сбор информации", - сказал Томиленко.

Также он отметил, что уже известно, что журналиста, гражданина Украины, арестовали представители белорусского КГБ.

"Ему предоставлен государственный белорусский адвокат, который должен защищать интересы Шаройко. При этом адвокат не разглашает сути дела, якобы из-за запрета", - сказал Томиленко.

По его словам, жена журналиста длительное время после его задержания надеялась на действенность тайных переговоров, но когда поняла их безрезультатность, приехала в Украину, где ищет возможность защиты своего мужа.

"Официально им запретили общаться, поэтому всю информацию о муже она получает через адвоката или посредством переписки", - сказал председатель НСЖУ.

Он также отметил, что обратился к международному союзу журналистов с просьбой объединить усилия, чтобы заставить Лукашенко освободить Шаройко, чтобы он не повторил судьбу Романа Сущенко, который уже более года находится в российской тюрьме.

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед тем в квартире был обыск.

Позже, в МИД сообщили, что им известно о задержании журналиста Павла Шаройко, сейчас принимаются меры по защите прав задержанного гражданина Украины.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе. По его словам, заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом ничего не стоят, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
Последние новости
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
Все новости...
Реклама: