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Міністр Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу

П'ятниця, 17 листопада 2017, 14:23

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу.

Про це він написав у своєму Твіттері у п’ятницю.

Як відомо, правоохоронці Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.

За словами дружини журналіста Олени, Павла заарештували вдома. Перед цим у них був обшук.

2 липня журналісту "Української правди" Оксані Коваленко заборонили в'їзд на територію Білорусі.

24 серпня зник в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб. Більше двох тижнів про його місце знаходження нічого не було відомо.

18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Українська правда

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Теми: БілорусьКириленко
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