Міністр Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу.

Про це він написав у своєму Твіттері у п’ятницю.

Чого варті запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни?! Спочатку П.Гриб, тепер-власкор Українського радіо П.Шаройко. Такі дії порушують усі Угоди та роблять лицемірними заяви про дружбу! Чи там Путін зовсім усе вирішує? — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) November 17, 2017

Як відомо, правоохоронці Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.

За словами дружини журналіста Олени, Павла заарештували вдома. Перед цим у них був обшук.

2 липня журналісту "Української правди" Оксані Коваленко заборонили в'їзд на територію Білорусі.

24 серпня зник в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб. Більше двох тижнів про його місце знаходження нічого не було відомо.

18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.