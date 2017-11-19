Саакашвілі заявив, що невідомі жорстоко побили його водія

Лідер "Руху нових сил", екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що в ніч на неділю невідомі жорстоко побили його водія.

Про це Саакашвілі повідомив 19 листопада на своїй сторінці у Faceebook.

"Після того, як за останній місяць в Грузію депортували всіх моїх охоронців і журналіста, який супроводжував мене і висвітлював мою діяльність, я залишився лише з моїм водієм Володимиром. Він возив мене і допомагав по господарству. Сьогодні вночі двоє невідомих зустріли його біля будинку і жорстоко побили", - зазначив Саакашвілі.

За його словами, водій впізнав дві припарковані машини.

"Вони зазвичай за нами їздять, і він завжди вважав їх машинами СБУ, а двоє нападників були спортивного вигляду і явно чекали його біля під'їзду. ... Швидка відвезла його у лікарню, де йому поставили діагноз - "важкий струс мозку", - повідомив Саакашвілі.