Саакашвілі заявив, що невідомі жорстоко побили його водія
Лідер "Руху нових сил", екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що в ніч на неділю невідомі жорстоко побили його водія.
Про це Саакашвілі повідомив 19 листопада на своїй сторінці у Faceebook.
"Після того, як за останній місяць в Грузію депортували всіх моїх охоронців і журналіста, який супроводжував мене і висвітлював мою діяльність, я залишився лише з моїм водієм Володимиром. Він возив мене і допомагав по господарству. Сьогодні вночі двоє невідомих зустріли його біля будинку і жорстоко побили", - зазначив Саакашвілі.
За його словами, водій впізнав дві припарковані машини.
"Вони зазвичай за нами їздять, і він завжди вважав їх машинами СБУ, а двоє нападників були спортивного вигляду і явно чекали його біля під'їзду. ... Швидка відвезла його у лікарню, де йому поставили діагноз - "важкий струс мозку", - повідомив Саакашвілі.
Він додав, що його намагаються "вижити з України", прибираючи його безпосереднє оточення.
Як відомо, 21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.
15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з яким посвідку на тимчасове проживання журналіста грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі в Україні скасували.
17 листопада Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналістаШашвіашвілі та двох його друзів.
У свою чергу нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.
Українська правда
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