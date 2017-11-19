Саакашвілі заявив, що невідомі жорстоко побили його водія

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Неділя, 19 листопада 2017, 11:20

Лідер "Руху нових сил", екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що в ніч на неділю невідомі жорстоко побили його водія.

Про це Саакашвілі повідомив 19 листопада на своїй сторінці у Faceebook.

"Після того, як за останній місяць в Грузію депортували всіх моїх охоронців і журналіста, який супроводжував мене і висвітлював мою діяльність, я залишився лише з моїм водієм Володимиром. Він возив мене і допомагав по господарству. Сьогодні вночі двоє невідомих зустріли його біля будинку і жорстоко побили", - зазначив Саакашвілі. 

За його словами, водій впізнав дві припарковані машини.

"Вони зазвичай за нами їздять, і він завжди вважав їх машинами СБУ, а двоє нападників були спортивного вигляду і явно чекали його біля під'їзду. ... Швидка відвезла його у лікарню, де йому поставили діагноз - "важкий струс мозку", - повідомив Саакашвілі.

Він додав, що його намагаються "вижити з України", прибираючи його безпосереднє оточення. 

Як відомо,  21 жовтня друга Міхеіла Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, колишніх охоронця і водія лідера партії "Рух нових сил" Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії. 

15 листопада Саакашвілі опублікував документ Головного управління Державної міграційної служби в Києві, згідно з яким посвідку на тимчасове проживання журналіста грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі в Україні скасували. 

17 листопада Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналістаШашвіашвілі та двох його друзів.  

У свою чергу нардеп Юрій Дерев'янко заявив, що 17 листопада невідомі схопили і повезли грузинського добровольця АТО Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе в аеропорт "Київ", щоб видворити за межі країни.

Українська правда 

Теми: Саакашвілі
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