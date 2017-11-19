СЦКК: Бойовики намагаються зламати камеру ОБСЄ на фільтрувальній станції

Бойовики ОРДО намагаються вивести з ладу камеру відеоспостереження на "Донецькій фільтрувальній станції".

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними СЦКК, НЗФ ОРДО діють цілеспрямовано, не бажаючи надати місії ОБСЕ можливість отримувати об’єктивну інформацію щодо стану безпекової ситуації в районі ДФС.

"За оцінкою ОБСЄ, 15 листопада о 2:18 відеокамера, встановлена на ДФС, зафіксувала постріл з СПГ з боку позицій ОРДО та подальший вибух, спричинений розривом снаряда у безпосередній близькості від камери. Камера продовжила функціонувати, однак для оцінки можливих пошкоджень спостерігачам не вдалося дістатися до місця, де вона встановлена", - зазначили в СЦКК.

16 листопада о 19:36 за допомогою камери було зареєстровано приліт гранати ручного чи станкового протитанкового гранатомета і подальший вибух неподалік камери.

"Бойовики не хочуть, щоб на ДФС працювала відеокамера ОБСЄ. Перегляд відео після будь якого обстрілу станції одразу доведе, що вогонь вівся саме з позицій НЗФ ОРДО, також одразу помітні імітації обстрілів", - зазначено у заяві.

В СЦКК підкреслили, що бойовики не сприяють місії ОБСЄ у моніторингу ситуації в цілому на території ОРДЛО, приховують інформацію та створюють видимість нібито "загрози" цим об’єктам інфраструктури з боку підрозділів ЗСУ.

Як відомо, раніше в ОБСЄ заявили, що місія зафіксувала вибухи біля Донецької фільтрувальної станції 15 та 16 листопада.

Раніше в ОБСЄ заявили, що обстріли Донецької фільтрувальної станції загрожують екологічною катастрофою.

Українська правда