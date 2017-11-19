СЦКК: Боевики пытаются сломать камеру ОБСЕ на фильтровальной станции

Боевики ОРДО пытаются вывести из строя камеру видеонаблюдения на "Донецкой фильтровальной станции".

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным СЦКК, НЗФ ОРДО действуют целенаправленно, не желая предоставить миссии ОБСЕ возможность получать объективную информацию о состоянии безопасности ситуации в районе ДФС.

"По оценке ОБСЕ, 15 ноября в 2:18 видеокамера, установленная на ДФС, зафиксировала выстрел с СПГ со стороны позиций ОРДО и последующий взрыв, вызванный разрывом снаряда в непосредственной близости от камеры. Камера продолжила функционировать, однако для оценки возможных повреждений наблюдателям не удалось добраться до места, где она установлена ​", - отметили в СЦКК.

16 ноября в 19:36 с помощью камеры был зафиксирован прилет гранаты ручного или станкового противотанкового гранатомета и последующий взрыв неподалеку камеры.

"Боевики не хотят, чтобы на ДФС работала видеокамера ОБСЕ. Просмотр видео после любого обстрела станции сразу же докажет, что огонь велся именно с позиций НЗФ ОРДО, также сразу заметны имитации обстрелов", - говорится в заявлении.

В СЦКК подчеркнули, что боевики не способствуют миссии ОБСЕ в мониторинге ситуации в целом на территории ОРДЛО, скрывают информацию и создают видимость якобы "угрозы" этим объектам инфраструктуры со стороны подразделений ВСУ.

Как известно, ранее в ОБСЕ заявили, что миссия зафиксировала взрывы возле Донецкой фильтровальной станции 15 и 16 ноября.

Ранее в ОБСЕ заявили, что обстрелы ДФС угрожают экологической катастрофой.

Украинская правда