Суд відмовився розглядати позов НАЗК проти Соломатіної

Шевченківський райсуд Києва повернув позовну заяву Нацагенства із запобігання корупції щодо захисту ділової репутації до колишньої співробітниці Ганни Соломатіної, яка звинуватила відомство у фальсифікаціях.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що позов проти Соломатіної НАЗК подало 15 листопада, а 17 листопада його було повернуто. Причина такого рішення не повідомляється.

В коментарі "Українській правді" Соломатіна зазначила, що у Нацагентства просто немає що протиставити її словам.

"Що вони можуть проти мене протиставити, якщо я вже все розповіла і вже почалось розслідування. Більше того, вже є підтвердження моїм документам від інших викривачів. Нехай тепер вони підтвердять, що я збрехала, ходять на виклики слідчих, НАБУ абощо", - сказала Соломатіна.

"Думаю, що їх позов був зроблений для того аби чимось відволікти пресу від скандалу", - додала вона.

У прес-службі НАЗК "Українській правді" сказали, що не можуть надати коментар стосовно повернення позову проти екс-працівниці, бо в них немає такої інформації.

"У нас немає такої інформації. Вам краще надіслати запит і ми його направимо для опрацювання", - сказали в прес-службі.

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася –

Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Через це Соломатіна написала заяву про звільнення.

В АП заперечують інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

В НАЗК заявили, що звернуться до суду з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.