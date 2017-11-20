Суд відмовився розглядати позов НАЗК проти Соломатіної
Шевченківський райсуд Києва повернув позовну заяву Нацагенства із запобігання корупції щодо захисту ділової репутації до колишньої співробітниці Ганни Соломатіної, яка звинуватила відомство у фальсифікаціях.
Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Зазначається, що позов проти Соломатіної НАЗК подало 15 листопада, а 17 листопада його було повернуто. Причина такого рішення не повідомляється.
В коментарі "Українській правді" Соломатіна зазначила, що у Нацагентства просто немає що протиставити її словам.
"Що вони можуть проти мене протиставити, якщо я вже все розповіла і вже почалось розслідування. Більше того, вже є підтвердження моїм документам від інших викривачів. Нехай тепер вони підтвердять, що я збрехала, ходять на виклики слідчих, НАБУ абощо", - сказала Соломатіна.
"Думаю, що їх позов був зроблений для того аби чимось відволікти пресу від скандалу", - додала вона.
У прес-службі НАЗК "Українській правді" сказали, що не можуть надати коментар стосовно повернення позову проти екс-працівниці, бо в них немає такої інформації.
"У нас немає такої інформації. Вам краще надіслати запит і ми його направимо для опрацювання", - сказали в прес-службі.
Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.
Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася –
Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Через це Соломатіна написала заяву про звільнення.
В АП заперечують інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.
В НАЗК заявили, що звернуться до суду з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.
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