Розвідка: затриманий у Білорусі давно не працює в ГУР

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Понеділок, 20 листопада 2017, 16:58

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заперечує, що Павло Шаройко є її співробітником.

Так прес-служба ГУР відреагувала на заяву офіційного представника Комітету державної безпеки Білорусі про причетність журналіста Шаройка до розвіддіяльності на території Білорусі як співробітника української розвідки.

"Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що викладена у зазначеній заяві інформація не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

"Павло Шаройко проходив службу у ГУР МО України на посаді начальника прес-служби. У 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я", – повідомляє розвідка України.

"Після звільнення Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ, у тому числі кореспондентом на території Республіки Білорусь", – наголошує ГУР.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла з ним зв’язатися. 

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

Білоруський Комітет держбезпеки стверджує, що Шаройко працює на українську розвідку під прикриттям і має цілу мережу агентів-білорусів. Під час обшуку у журналіста вдома нібито виявили копії розвідувальних донесень, спрямованих ним "у Центр".

За твердженням КДБ Білорусі, Шаройко визнав, що є полковником військової розвідки України, а координував його діяльність радник посольства України в Білорусі.

18 листопада кореспондента "Українського радіо" відвідав український консул.

Шаройку також призначили адвоката.

Теми: Білорусь розвідка шпигунство ЗМІ
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