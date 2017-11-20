КДБ Білорусі заявляє, що українського журналіста затримали за шпигунство

Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий в Білорусі український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру.



Про це на брифінгу заявив офіційний представник КДБ Білорусі Дмитро Побяржин, повідомляє портал Tut.by.



Білоруський КДБ заявляє, що після затримання Шаройко зізнався, що є співробітником кадрового апарату розвідки і працює під прикриттям в званні полковника.

"25 жовтня 2017 року працівниками КДБ при проведенні агентурної акції на гарячому було затримано кадрового співробітника Головного управління розвідки Міноборони України Павло Шаройко", – повідомив Побяржин.

"З урахуванням досвіду його роботи в якості керівників прес-служби Головного управління розвідки Міноборони, для прикриття йому визначена посада кореспондента Громадської національної телерадіокомпанії України", – заявив офіційний представник КДБ Білорусі.

Представник відомства стверджує, в Білорусі Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, "які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру у військово-політичній сфері".

"Стосовно Павла Шаройка порушено кримінальну справу за статтею 358 КК Білорусі "шпигунство" і прийнято рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – додали в КДБ.

Стверджується, що в ході проведення слідчих дій, "було отримано переконливі докази його протиправної діяльності, що завдає шкоди національним інтересам Білорусі, а під час обшуку у Шаройка виявлені копії розвідувальних донесень, спрямованих ним раніше в Центр".

"В результаті Шаройко визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки, що працює під прикриттям, а також своє звання – полковник. Він також підтвердив, що координацію його розвідувальної діяльність здійснював співробітник Головного управління розвідки Міноборони Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям радника посольства України Білорусі", – заявив Побяржин.

"За діяльність, не сумісну з дипломатичним статусом, Скворцов оголошений персоною нон-грата", – додав він.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла з ним зв’язатися.

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

18 листопада кореспондента "Українського радіо" відвідав український консул.

Шаройку також призначили адвоката.

20 листопада стало відомо, що білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу.

Посольство України в Білорусі звернулося нотою до МЗС Білорусі у зв'язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував у країні з діловою метою.

Раніше повідомлялося, що при невідомих обставинах у Гомелі зник українець Павло Гриб, який пізніше знайшовся у СІЗО Краснодару в РФ, де його утримують за підозрою у тероризмі.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко назвав лицемірними заяви Білорусі про дружбу. За його словами, "запевнення Лукашенка у дружбі з українським народом нічого не варті, коли у Білорусі регулярно зникають наші громадяни".