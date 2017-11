У Луганськ приїхала військова колона з Донецька

У Луганськ приїхала велика військова колона з машин та, ймовірно, військових з Донецьку.

Про це повідомив журналіст Вellingcat Ерік Толер з посиланням на відео місцевої луганської групи у Twitter.

"Велика колона (донецьких) вантажівок/військових приїжджає у Луганськ. Відео опублікували 20 хвилин тому у місцевій луганській групі, зазначається, що місце зйомки – це перший підрайон (можливо, вулиця Совєтская), - написав журналіст.

Big column of (Donetsk) military trucks/troops coming into Luhansk. Video posted 20min ago on local Luhansk group, location given as the new overpass in the 1st subdistrict (probably ul. Sovetskaya)https://t.co/LViOi7Kxxh