У Луганськ приїхала військова колона з Донецька

У Луганськ приїхала велика військова колона з машин та, ймовірно, військових з Донецьку.

Про це повідомив журналіст Вellingcat Ерік Толер з посиланням на відео місцевої луганської групи у Twitter.

"Велика колона (донецьких) вантажівок/військових приїжджає у Луганськ. Відео опублікували 20 хвилин тому у місцевій луганській групі, зазначається, що місце зйомки – це перший підрайон (можливо, вулиця Совєтская), - написав журналіст.

Big column of (Donetsk) military trucks/troops coming into Luhansk. Video posted 20min ago on local Luhansk group, location given as the new overpass in the 1st subdistrict (probably ul. Sovetskaya)https://t.co/LViOi7Kxxh — Aric Toler (@AricToler) November 21, 2017

Як відомо, напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростовує свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської областіукраїнських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

У тимчасово окупованому Луганську вже кілька годин не працюють телебачення і радіо.