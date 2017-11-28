Син Попова вирішив дати свідчення щодо пограбування магазину

29 листопада суд обиратиме запобіжний захід двом неповнолітнім, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий" в Оболонському районі Києва.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі столичної прокуратури.

"Розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів обом неповнолітнім відбудеться завтра о 14.00 та 16.00 в Оболонському райсуді столиці. Суддя Л.П. Шестаковська", – зазначила речниця прокуратури Надія Максимець.

Прокуратура клопоче про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вона також зазначила, що після оголошення підозри обидвоє підлітків почали надавати свідчення щодо нападу на магазин.

"Підозрювані співпрацюють зі слідством в межах обвинувачення у нападі на магазин на Оболоні. Чи причетні вони до вчинення аналогічних злочинів з'ясовуватиме слідство", - зазначила Максимець.

Інших подробиць столична прокуратура наразі не повідомляє.

Як відомо, раніше депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні.

Раніше повідомлялося, що син Попова відмовляється давати свідчення про пограбування магазину.