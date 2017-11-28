Син Попова вирішив дати свідчення щодо пограбування магазину

9238 переглядів
Вівторок, 28 листопада 2017, 17:05

29 листопада суд обиратиме запобіжний захід двом неповнолітнім, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий" в Оболонському районі Києва.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі столичної прокуратури.

"Розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів обом неповнолітнім відбудеться завтра о 14.00 та 16.00 в Оболонському райсуді столиці. Суддя Л.П. Шестаковська", – зазначила речниця прокуратури Надія Максимець.

Прокуратура клопоче про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вона також зазначила, що після оголошення підозри обидвоє підлітків почали надавати свідчення щодо нападу на магазин.

"Підозрювані співпрацюють зі слідством в межах обвинувачення у нападі на магазин на Оболоні. Чи причетні вони до вчинення аналогічних злочинів з'ясовуватиме слідство", - зазначила Максимець.

Інших подробиць столична прокуратура наразі не повідомляє.

Як відомо, раніше депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні.

Раніше повідомлялося, що син Попова відмовляється давати свідчення про пограбування магазину.

Валентина Романенко, УП
Теми: прокуратура кримінал Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прокуратура направила до суду справу про вбивство Бузини 28 листопада 2017, 16:18
Фігуранту справи Онищенка оголосили нову підозру 28 листопада 2017, 14:50
Син нардепа відмовився давати свідчення про пограбування магазину 27 листопада 2017, 22:49
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Син Попова вирішив дати свідчення щодо пограбування магазину
Прокуратура направила до суду справу про вбивство Бузини
У Федерації рок-н-ролу розкрили секрет дочки Путіна
Поліція просить Інтерпол розшукати Курченка
Усі новини
київ

Нова кав'ярня на Житньому ринку

здоров'я

Статистика ВІЛ-інфікування по Україні від МОЗ

Фото

Вражаючі "до" і "після" – як змінився світ з ХІХ століття