Пожежа в таборі "Вікторія": директора відсторонили від посади

Суд відсторонив від посади директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

"Приморським районним судом задоволено клопотання прокуратури Одещини про відсторонення від займаної посади директора табору "Вікторія", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що Саркісяна підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки – загибель трьох дітей під час пожежі у таборі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

"Прокуратура надалі відстоюватиме принципову та послідовну позицію у суді – підозрюваний директор дитячого закладу має перебувати під вартою без права на заставу", – додають у відомстві, наголошуючи, що стан здоров’я Саркісяна не може виправдовувати наявність альтернативи через тяжкість наслідків злочину.

Раніше, суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Цього ж дня без права внесення застави суд заарештував виховательку дитячого табору Наталю Янчик. Згодом стало відомо, що вона звільнилась з роботи у таборі за місяць до трагедії.

28 вересня апеляційний суд Одеської області звільнив Янчик з-під варти на поруки народного депутата від БПП Мустафи Найєма.

Пізніше слідчі заявили, що пожежа в дитячому таборі "Вікторія" могла статися через забутий та увімкнений кип'ятильник в одній із кімнат, де жив вихователь табору.