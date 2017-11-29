КНДР: Нова ракета може досягнути всієї території США
Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.
Про це повідомляє Reuters.
Випробування ракети, яке відбулось 28 листопада, було успішним. Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км.
У КНДР заявили, що це найпотужніша ракета і вона може досягнути усієї території США.
Раніше Міністр оборони США Джеймс Маттіс повідомив, що ракета злетіла вище, ніж всі попередні ракети запущені КНДР.
Ракета впала у виключній економічній зоні Японії. У зв’язку з цим прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив про скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН.
У Пентагоні підтвердили рішучість протистояти загрозам США і союзників.
"Я тільки скажу вам, що ми подбаємо про це", - заявив президент США Дональд Трамп у зв'язку із черговим запуском.
Держсекретар США Рекс Тіллерон заявив, що дипломатичний варіант вирішення ситуації на Корейському півострові залишається і закликав світову спільноту здійснювати економічний і дипломатичний тиск на КНДР.
У відповідь на північнокорейські випробування збройні сили Південної Кореї провели ракетні навчання поблизу кордону з КНДР.
КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку США.
У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.
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