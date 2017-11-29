Чийгоза і Умерова обміняли на російських агентів – ЗМІ

Турецький уряд обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомляє турецький телеканал Haberturk, передає DW.

Двоє затриманих росіян – це Олександр Смирнов та Юрій Анісімов. У квітні 2016 року їх заарештували в Стамбулі за підозрою у вбивстві чеченського бойовика Абдулвахіда Едільгєрієва у листопаді 2015 року.

Зазначається, що Едільгєрієв воював у Сирії на стороні угрупування, близького до терористів "Аль-Каїди" та працював адміністратором сайту "Кавказ-центр", його в Росії визнали екстремістським.

За даними турецьких ЗМІ, Смирнов та Анісімов можуть бути причетними до спецслужб Росії.

Як відомо, 25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз будуть жити і працювати в Києві.