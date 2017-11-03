Ситник каже, що не попереджав Авакова про затримання його сина

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 15:16

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що не попереджав главу МВС Арсена Авакова про обшуки і затримання його сина.

Про це він сказав під час слухань Антикорупційного комітету 3 листопада, відповідаючи на питання народного депутата Віктора Чумака.  

"Те, що написано, не відповідає дійсності", - сказав Ситник в ефірі "112 Україна".

Він додав, що НАБУ не може оприлюднити відео обшуку, "бо це не зовсім буде правильно з етичних міркувань і з міркувань таємниці слідства".

"Але якщо подивитись реакцію учасників, то буде очевидно, що вони не знали про те, що в них буде обшук. Це очевидно з реакції на детективів, які прийшли з ухвалою суду", - сказав Ситник.

Коментуючи те, що він нібито говорив з Аваковим про варіант закону про Антикорупційний суд, Ситник сказав:

"У мене абсолютно відсутній досвід роботи політиком. І, думаю, що ні в межах цього комітету, ні в межах Верховної Ради, мабуть, жодний депутат не зможе сказати, що я до них приходив для того, щоб протягувати у той чи інший спосіб законопроекти".

Водночас він додав, що публічно про необхідність створення Антикорупційного суду говорить уже 2 роки.

"І це єдиний спосіб, який я можу використовувати, щоб донести цю проблему до членів парламенту", - підсумував керівник НАБУ.

Як відомо, раніше джерела "Української правди" повідомляли, що Ситник попередив главу МВС Арсена Авакова про обшуки і затримання його сина.

31 жовтня НАБУ провело обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра. Утой же день він був затриманий.

За версією слідства, у 2015 році Аваков-молодший та ще двоє осіб були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньо ринкову.

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Ірина Балачук, УП
Теми: Ситник Аваков НАБУ
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