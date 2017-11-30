Саакашвілі продовжили дозвіл на перебування в Україні

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Четвер, 30 листопада 2017, 17:33

Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

Про це політик повідомив на сторінці в Facebook.

"Дуже ввічливі співробітниці Міграційної служби видали мені довідку про продовження терміну… при цьому навіть люб'язно пригостили чаєм", – зазначив Саакашвілі.

При цьому, за його словами, "залишається загроза - СБУ отримало ухвалу по обшуку його квартири та службових приміщень у справі про державний переворот".

Раніше Міхеїл Саакашвілі заявиви, що президент Петро Порошенко віддав наказ арештувати його за спробу держперевороту.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.  

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Юристи Саакашвілі готують клопотання в Міністерство юстиції, в якому наведуть аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

Сам політик упевнений, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.

Українська правда
Теми: Саакашвілі Україна громадянство
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