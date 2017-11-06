Онищенко заявив, що від Німеччини йому потрібне не громадянство

Народний депутат України Олександр Онищенко планує отримати в Німеччині робочу візу, а не громадянство.



Про це він заявив журналісту "Української правди", спростовуючи інформацію німецького медіа-ресурсу "Deutsche Welle".



"Журналіст плутає робочу візу з громадянством", – заявив Онищенко.



За словами Онищенка, він планував подавати документи на візу в понеділок, 6 листопада.



Він заявив, що ніяких документів, окрім реєстрації проживання на території Німеччини, він в управу селища Герцлаке не подавав.



Онищенко пояснив, що хоче отримати візу, щоб було право на ведення бізнесу.



"Я живу там з 1992 року. У Німеччині я займаюся спортивним бізнесом. Готую коней до змагань. Розвожу, готую і продаю (коней)", – зазначив нардеп.



"Я тільки попросив губернатора Герцлаке мені допомогти, якщо в цьому необхідність буде. Він написав мені рекомендаційного листа", – запевнив .Онищенко.



"Мене в Німеччині по спорту знають всі і давно. Я в кінному спорті з 1998 року... Я сам весь час проявляв активну участь у житті міста", – додав він.



DW з посиланням на бургомістра німецького селища Герцлаке повідомило, що ще кілька місяців тому Онищенко приніс в управу документи на отримання німецького громадянства.



"Журналіст, який пише це, – товариш українського походження, який виконує замовлення АП. З цього і пише те, що необхідно АП Нехай покаже хоч один документ", – заявив Онищенко з цього приводу.