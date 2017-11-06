Умеров пояснив, як автономія кримських татар допоможе у поверненні Криму

1040 переглядів
Понеділок, 6 листопада 2017, 19:49

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров розповів, що офіційне визнання Україною автономії кримських татар надасть додаткові аргументи для повернення Криму.

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.

"Право на самовизначення - невід'ємне право будь-якого народу ... У Криму повинна бути як мінімум кримськотатарська автономія", - зазначив Умеров.

Водночас він підкреслив, що вимоги автономії не означають відділення від України. Також Умеров зазначив, що статус кримських татар, як корінного народу Криму і України присвоєний постановою, яка не є законодавчим актом.

"Тому треба прийняти закон про статус кримськотатарського народу як корінного народу України", - вважає Умеров.

У разі прийняття відповідної поправки до Конституції, це надасть Україні додаткові аргументи у боротьбі за повернення окупованого півострова.

"Можна буде говорити, що ми готові вирішувати проблеми корінного народу, ми готові вирішити питання про реалізацію права на самовизначення, ми готові і будемо вирішувати їх проблеми, пов'язані з асиміляцією і так далі", - посянив Умеров.

Як відомо, у п'ятницю 27 жовтня звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

25 жовтня їх видали Туреччині. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

Українська правда

Теми: кримські татари Крим Росія Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Умеров розповів, як його вивезли в Туреччину 6 листопада 2017, 19:11
Ільмі Умеров: Підтримка кримських татар – єдиний шлях повернення Криму Україні 6 листопада 2017, 15:00
Український консул відвідав кримчанина Зейтуллаєва, якого утримують у РФ 2 листопада 2017, 20:16
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Смертельне ДТП в Харкові: Водію Touareg повідомили про підозру
Суд виніс вирок 4 фігурантам захоплення Харківської ОДА в 2014 році
Суд звільнив Колмогорова з-під варти і відправив справу на перегляд
Росіянам не дали відібрати в "Укрзалізниці" півтора мільярди гривень
Усі новини
теж "гід"

Забавна екскурсія: потусити з гопниками у Запоріжжі

сім'я

4 способи залагодити конфлікт з дитиною

пам'ять

Чому в Польщі зникають могили вояків Армії УНР?