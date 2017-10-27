Умеров і Чийгоз прибули до Києва

Звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

Про це повідомила журналістам у п'ятницю представник прес-служби Міністерства інформаційної політики України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони вже приземлилися", - сказала вона.

На той момент журналісти очікували на прес-конференцію, яку Умеров і Чійгоза мали провести у прес-центрі терміналу D аеропорту "Бориспіль".

О 14:20 прес-конференція почалась.

Фото: українська правда

Фото: українська правда

Фото: українська правда

Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

Раніше очікувалось, що звільнені українські політв'язні повернуться 26 жовтня. Однак пізніше стало відомо, що вони прилетять до Києва у п’ятницю, 27 жовтня о 13:50.