НАБУ проводило слідчі дії в Омеляна

Національне антикорупційне бюро 3 листопада проводило слідчі дії в міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це "Українській правді" повідомили два незалежних одне від одного джерела.

В свою чергу в НАБУ "Українській правді" підтвердили, що 3 листопада детективи НАБУ проводили слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних членом Кабінету міністрів (Омеляном -ред.), зареєстрованого у травні 2017 року.

Водночас там наголошують, що про підозру наразі нікому не повідомлялося. Досудове розслідування триває.

Сам Омелян раніше заявляв, що в його декларації немає порушень.