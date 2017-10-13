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У НАБУ заявили, що підозрювати Омеляна ще зарано

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 16:47

Національне антикорупційне бюро підтверджує, що розслідує кримінальне провадження щодо "одного із членів Кабінету міністрів" за фактом можливого незаконного збагачення.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних одним із членів Кабінету міністрів України", - кажуть у бюро.

За його даними, попередня правова кваліфікація справи передбачена статтями 366-1 та 368-2 Кримінального кодексу України.

"Це провадження розпочате в травні цього року. В ході розслідування про підозру нікому не повідомлялось", - наголошують антикорупціонери.

НАБУ підкреслює, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є достатньою підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення.

"Тому просимо ЗМІ утримуватись від спекуляцій на цю тему", - закликали там.

Як раніше повідомлялося із посиланням Реєстр судових рішень, Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.

Сам Омелян заявив, що в його декларації немає порушень.

Українська правда

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Теми: НАБУОмелянкриміналдекларації
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