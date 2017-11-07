В Раді лише 31 нардеп проголосував за відставку Авакова

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Вівторок, 7 листопада 2017, 12:13

Верховна Рада не підтримала постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Постанову 5041, яку у 2016 році вніс до парламенту нардеп від БПП Сергія Капліна, підтримали лише 31 нардеп.

102 нардепи проголосували проти відставки, 56 утримались.

 

Перед голосуванням представники "Батьківщини", "Радикальної партії", "Народного фронту", "Опозиційного блоку" заявили, що не підтримають постанову про відставку Авакова.

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Теми: Аваков Верховна Рада
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