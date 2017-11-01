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Суд відпустив сина Авакова під особисте зобов'язання

Середа, 1 листопада 2017, 20:37
Суд відпустив сина Авакова під особисте зобов'язання
Українська правда

Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання та зобов'язав одягнути електронний браслет.

Про це повідомляє кореспондент УП із зали суду.

Таке рішення в середу ухвалив суддя Віталій Українець.

"Клопотання задовільнити частково. Обрати запобіжних захід у вигляді особистого зобов'язання", - зазначив він.

На сина міністра покладено ряд зобов'язань, зокрема не відлучатися з населеного пункту проживання без відома суду та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати на зберігання міграційної служби паспорти для виїзду за кордон, утримуватися від контактів зі свідками та одягнути електронний браслет.

Це рішення суддя дозволив оскаржити в 5-денний термін. Крім того суд відхилив клопотання захисту та визнав затримання Авакова-молодшого законним.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводило обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.   

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

Роман Кравець, УП

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Теми: судАваков
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