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Суд відпустив Литвина під особисте зобов`язання

Четвер, 2 листопада 2017, 01:05
Суд відпустив Литвина під особисте зобов`язання
MVS.GOV.UA

Солом'янський райсуд Києва відпустив третього фігуранта справи про закупівлю рюкзаків Володимира Литвина під особисте зобов’язання.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Суд не задовольнив клопотання САП про арешт Литвина та відпустив його під особисте зобов'язання. Він має носити електронний браслет", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводило обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.   

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря під особисте зобов’язання.

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Теми: судАваков
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