ГПУ оскаржила вихід Каськіва під заставу

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Вівторок, 7 листопада 2017, 17:21

Генеральна прокуратура оскаржила рішення Печерського районного суду Києва звільнити під заставу 160 тисяч гривень колишнього главу Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва.

Відповідна апеляція зареєстрована Апеляційним судом Києва 6 листопада, передають "Українські новини".

Відзначається, що суд почне розглядати скаргу Генпрокуратури 13 листопада об 11:10.

Як відомо, 1 листопада 2017 року екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

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Як відомо, Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

Теми: Каськів
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