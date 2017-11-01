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Панама видала Каськіва Україні

Середа, 1 листопада 2017, 08:01
Панама видала Каськіва Україні
ГПУ

З Панами екстрадували екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", – написав він.

"Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії" – повідомив Луценко вранці 1 листопада.

Генпрокурор наголосив, що "це перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україну – але не останній".

Як відомо, Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

18 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

Генпрокуратура передала МЗС для направлення до Панами клопотання щодо екстрадиції Каськіва.

12 вересня того року Панамський суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді застави $600 тисяч  він вніс заставу і вийшов на свободу 30 вересня 2016 року. Також екс-чиновник подав клопотання про політичний притулок.

У березні поточного року стало відомо, що Панама відмовила Каськіву в наданні статусу політичного біженця.

ГПУ сподівалася на видачу Каськіва Україні до кінця літа.

Читайте також: "Панамський в'язень", або Повернення блудного Каськіва

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КаськівГенпрокуратураЛуценко
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