Соболєв заявив, що його хочуть звільнити

Нардеп від партії "Самопоміч" Єгор Соболєв заявив, що нардепи від "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" збирають підписи, щоб звільнити його з посади голови парламентського комітету з протидії корупції.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Взагалі мені цим погрожують з весни. Але зараз підготовка активізувалася. Колеги по комітету, делеговані до нас "Блоком Петра Порошенка" та "Народним фронтом", розповіли, що їх примушують поставити підписи під зверненням до Парламенту з проханням призначити іншого голову", - написав Соболєв.

Він зазначив, що цю посаду пропонують представнику від "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Нардеп вважає, що причина змови в його позиції щодо створення антикорупційного суду, призначенні аудитора для Антикорупційного бюро та в позиції щодо законодавства про е-декларування.

"Ми вже півтора роки не дозволяємо покреслити законодавство про е-декларування. Зокрема, втілити ідею Анатолія Матіоса звільнити від обов'язку показувати свої статки та майно посадовців, що "виконують завдання в інтересах оборони та безпеки держави". Як Ви розумієте, всі топ-корупціонери одразу стануть такими "оборонцями", - сказав він.

"Для звільнення мене потрібне 226 голосів членів Парламенту. Топ-корупціонерам, які збирають ці голоси, я хочу сказати: вдасться вам це чи ні, ваша система управління державою приречена", - заявив Соболєв.

Раніше Соболєв заявив, що голосуватиме за зняття із себе депутатської недоторканності у разі відповідного подання генпрокурора Юрія Луценка. він пообіцяв особисто за це проголосувати.