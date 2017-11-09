Соболєв заявив, що його хочуть звільнити

433 перегляди
Четвер, 9 листопада 2017, 13:25

Нардеп від партії "Самопоміч" Єгор Соболєв заявив, що нардепи від "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту"  збирають підписи, щоб звільнити його з посади голови парламентського комітету з протидії корупції.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Взагалі мені цим погрожують з весни. Але зараз підготовка активізувалася. Колеги по комітету, делеговані до нас "Блоком Петра Порошенка" та "Народним фронтом", розповіли, що їх примушують поставити підписи під зверненням до Парламенту з проханням призначити іншого голову", - написав Соболєв.

Він зазначив, що цю посаду пропонують представнику від "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Нардеп вважає, що причина змови в його позиції щодо створення антикорупційного суду,  призначенні аудитора для Антикорупційного бюро та в позиції щодо законодавства про е-декларування.

"Ми вже півтора роки не дозволяємо покреслити законодавство про е-декларування. Зокрема, втілити ідею Анатолія Матіоса звільнити від обов'язку показувати свої статки та майно посадовців, що "виконують завдання в інтересах оборони та безпеки держави". Як Ви розумієте, всі топ-корупціонери одразу стануть такими "оборонцями", - сказав він.

"Для звільнення мене потрібне 226 голосів членів Парламенту. Топ-корупціонерам, які збирають ці голоси, я хочу сказати: вдасться вам це чи ні, ваша система управління державою приречена", - заявив Соболєв.

Раніше Соболєв заявив, що голосуватиме за зняття із себе депутатської недоторканності у разі відповідного подання генпрокурора Юрія Луценка. він пообіцяв особисто за це проголосувати.

Українська правда
Теми: Соболєв Самопоміч БПП Народний фронт комітети
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мобілізацію під Раду на наступний тиждень не оголошуємо – Соболєв 2 листопада 2017, 13:05
Соболєв заявив, що готовий позбутися недоторканності 24 жовтня 2017, 22:51
Геращенко висунула ультиматум Соболєву та "Самопомочі" 21 жовтня 2017, 23:01
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Рада підтримала "ручне" призначення губернаторів  
У Київраді люди з пляшками напали на охорону
Порошенко збирав БПП на Банковій увечері
Активісти: В Раду протягують проект про "ручне" управління місцевою владою
Усі новини
афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві 10-12 листопада

рецепти

Що готувати у листопаді: страви з сезонних продуктів

відео

Старовинні картини теж треба "умивати"