Рада не змогла відкликати депутатський законопроект про Антикорупційний суд

Депутати Верховної ради з двох спроб не змогли відкликати законопроект про Антикорупційний суд №6011, внесений групою депутатів.

Ставлячи на голосування питання про відкликання, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що відкликання цього проекту є зобов’язанням нардепів перед Венеційською комісією.

"Ставлю пропозицію про відкликання проекту закону 6011 з порядку денного, прошу підтримати", - сказав Парубій.

Це рішення підтримали 192 народних депутатів.

"Не всі зорієнтувались. Прошу зайти в зал, колеги. Займіть робочі місця. Це формальне рішення – одна секунда. Прошу всіх підтримати. Мені всі голови фракцій підтвердили підтримку цього рішення", - закликав Парубій.

З другої спроби за відкликання проголосували 196 нардепів.

"Не всі зорієнтувались. Ні, колеги, я прошу ще раз. Я поставлю… Добре, я поставлю ще після обіду", - сказав Парубій.

Він закликав депутатів провести з цього приводу консультації і проголосувати за відкликання після обіду.

Після цього спікер закрив ранкове засідання сесії.

Раніше Парубій пояснював, що відкликати з порядку денного закон про Антикорупційний суд необхідно для того, "щоб розчистити шлях для внесення нового законопроекту".

Як відомо, створити окремий Антикорупційний суд вимагали від президента громадські активісти, міжнародні організації, окремі народні депутати, мітингарі під Верховною Радою.

Петро Порошенко спершу виступав за спеціалізовану антикорупційну палату у Верховному Суді, потім говорив про створення паралельно з нею і окремого Антикорупційного суду, а згодом висловив готовність підтримати створення Антикорупційного суду, але висунув кілька умов і передумов для цього.

12 жовтня депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв відкликав законопроект №6529 про створення антикорупційних палат в судах.

17 жовтня голова Ради Андрій Парубій закликав авторів законопроектів №6011 і №6529 (про створення Антикорупційної палати) відкликати свої документи для того, щоб президент зміг внести свій варіант.

А Порошенко закликав депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.

17 жовтня про готовність відкликати свій законопроект №6011 заявив і заступник голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

19 жовтня народні депутати відкликали свій законопроект про створення Антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент.

7 листопада Transparency International закликала Петра Порошенка чимшвидше подати проект про антикорупційний суд.

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