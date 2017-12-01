Росія приміряє на себе роль гаранта переговорів між КНДР і США

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 06:07

В Росії заявили, що Пхеньян готовий до переговорів для врегулювання кризи, але крім Росії нікому не вірить, і вважає США недоговороздатною країною.

Про це заявив координатор групи зі зв'язків з парламентом КНДР, депутат Держдуми РФ Казбек Тайсаєв, пише РИА Новости.

"Вони готові до розмов, до переговорів. Але, безумовно, вони крім Росії нікому не вірять. У мене таке склалося враження, що тут гарантом всіх цих переговорів може бути тільки Росія", - сказав Тайсаєв за підсумками поїздки в КНДР.

"Тому що ви бачите, як американці поводяться. Важка війна - 1950-1953 рік, тоді на корейців було скинуто величезну кількість ... На кожного жителя по бомбі скинули американці. І після цього теж постійні санкції і так далі. Вони вважають Америку недоговороздатною країною", - заявив він.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що Вашингтон готує великий перелік потенційних санкцій проти КНДР.

На засіданні ООН, скликаному у зв'язку з останнім ракетним випробуванням КНДР, представник США Ніккі Гейлі закликала всі країни припинити дипломатичні зв'язки з цією країною.

Вона також заявила, що США не шукають війни з КНДР, але якщо вона відбудеться, режим Північної Кореї буде повністю знищений.

Теми: Північна Корея Росія США
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