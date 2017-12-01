Порошенко: Скандал навколо НАБУ нагадує латиноамериканський карнавал

144 перегляди
П'ятниця, 1 грудня 2017, 12:28

Президент Петро Порошенко прокоментував конфлікт, що виник між НАБУ, ГПУ та СБУ через спецоперацію з виявлення корупції у Державній міграційній службі.

Про це він розповів у п'ятницю під час виступу до Дня працівників прокуратури у Києві.

За словами президента, цей конфлікт вийшов далеко за межі розумної конкуренції.

"Шуму галасу і пір'я стільки, що часом нагадує якийсь латиноамериканський карнавал. Здавалося б навіть смішно, якби не було так сумно", - зазначив він.

Порошенко підкреслив, що Україна не зможе стати правовою державою, поки "мужі в погонах" забуватимуть про свої обов'язки і будуть безвідповідальними політиканами.

"Неможна, щоб правоохоронні органи залучалися до політичної діяльності", - зауважив він.

За словами глави держави, суспільство вимагає боротьби з корупцією, а не війни компроматів.

"Я, як президент, точно разом із суспільством. Здорове суперництво, цивілізована конкуренція, чесне змагання вітатимуть і президент, і суспільство, а от конфлікти, сварки, інтриги і ворожнеча є абсолютно неприйнятними і йдуть на користь виключно спільному ворогу – злочинності і корупції", - наголосив він.

Президент зазначив, що особливі надії у цій справі українці і влада плекають на прокуратуру.

"За вами залишається забезпечення належного рівня координації діяльності і взаємодії усіх реформованих і новостворених правоохоронних органів", - звернувся він до відомства.

Порошенко сказав, що погоджується з генпрокурором Юрієм Луценком і теж вважає, що боротися зі злочинністю незаконними методами не можна.

Доповнюється...

Теми: Порошенко НАБУ Генпрокуратура СБУ скандал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко за закон, який врятує від "вакууму" до запуску ДБР 1 грудня 2017, 12:22
Порошенко розповів про "високий коефіцієнт корисності" ГПУ 1 грудня 2017, 11:56
Горбатюк звинуватив Порошенка, Луценка і Авакова у затягуванні справ Майдану 1 грудня 2017, 03:59
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Підрозділи ЗСУ покращили тактичне положення на Донбасі – штаб АТО
У житлі чоловіка, що кинув гранату у суді Нікополя, провели обшук
ГПУ провела обшуки в "агента Катерини" у справі про хабар
Хроніка 1 грудня. Вакарчук поза музикою, а Порошенко на бульдозері
Усі новини
історія

У Wired вийшла стаття про українські радянські мозаїки

такі плани

У Києві реконструюють Верхній і Нижній Вал

Київський мурал – у переліку кращих муралів місяця у світі