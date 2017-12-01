Порошенко: Скандал навколо НАБУ нагадує латиноамериканський карнавал
Президент Петро Порошенко прокоментував конфлікт, що виник між НАБУ, ГПУ та СБУ через спецоперацію з виявлення корупції у Державній міграційній службі.
Про це він розповів у п'ятницю під час виступу до Дня працівників прокуратури у Києві.
За словами президента, цей конфлікт вийшов далеко за межі розумної конкуренції.
"Шуму галасу і пір'я стільки, що часом нагадує якийсь латиноамериканський карнавал. Здавалося б навіть смішно, якби не було так сумно", - зазначив він.
Порошенко підкреслив, що Україна не зможе стати правовою державою, поки "мужі в погонах" забуватимуть про свої обов'язки і будуть безвідповідальними політиканами.
"Неможна, щоб правоохоронні органи залучалися до політичної діяльності", - зауважив він.
За словами глави держави, суспільство вимагає боротьби з корупцією, а не війни компроматів.
"Я, як президент, точно разом із суспільством. Здорове суперництво, цивілізована конкуренція, чесне змагання вітатимуть і президент, і суспільство, а от конфлікти, сварки, інтриги і ворожнеча є абсолютно неприйнятними і йдуть на користь виключно спільному ворогу – злочинності і корупції", - наголосив він.
Президент зазначив, що особливі надії у цій справі українці і влада плекають на прокуратуру.
"За вами залишається забезпечення належного рівня координації діяльності і взаємодії усіх реформованих і новостворених правоохоронних органів", - звернувся він до відомства.
Порошенко сказав, що погоджується з генпрокурором Юрієм Луценком і теж вважає, що боротися зі злочинністю незаконними методами не можна.
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