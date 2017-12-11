Дружина Саакашвілі: Влада хоче екстрадувати його в Тбілісі

Дружина екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс вважає, що влади Грузії і України щодо її чоловіка діють спільно, готуючи його екстрадицію з Києва в Тбілісі.

Про це вона сказала в ефірі телекомпанії "Руставі 2" під час включення з Києва, передає Інтерфакс-Україна.

"Я не сподіваюся на справедливий український суд, який завтра повинен винести рішення про запобіжний захід моєму чоловікові. Швидше за все, рішення суду вже продиктовано українською владою і його залишать в попередньому ув'язненні", - заявила Рулофс.

Дружина Саакшвілі вважає, що його хочуть передати Грузії.

"Можливо, приймуть рішення про домашній арешт, але все це робиться для того , щоб виграти час і дочекатися вироку щодо Міхеіла в грузинському суді, а вже потім, за задуманим планом, його хочуть екстрадувати з Києва в Тбілісі", - сказала Рулофс.

Як уточнює Інтерфакс-Україна, у Тбіліському міському суді в прискореному порядку розглядається справа про нібито перевищення службових повноважень Саакашвілі на посаді президента Грузії. Зокрема, указ президента про дострокове помилування чотирьох поліцейських, засуджених за вбивство співробітника "Банку Грузії" Сандро Гиргвліані.

За її словами, чинна влада України і Грузії, які погодили план екстрадиції Саакашвілі, діють "примітивно, грубо, без огляду на міжнародне співтовариство".

"У мене складається враження, що сьогодні в Україні взагалі не діє закон і все вирішується як в середньовіччі, з волі влади, інакше, як можна пояснити викрадення мого чоловіка з квартири в Києві і доставку його в Службу безпеки з мішком на голові", - сказала Рулофс.

Вона вважає, узгоджений сценарій екстрадиції Саакашвілі не спрацює і події в Києві та Тбілісі "будуть розвиватися в іншому напрямку".

"Сьогоднішній мітинг опозиційних сил в Києві показав, що українці хочуть жити за законами, а не за правилами олігархів", - сказала Рулофс.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі було затримано 8 грудня, його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку. Політику інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку із затриманням Саакашвілі оголосив безстрокове голодування.

Інформації про те, коли відбудеться судове засідання для обрання міри запобіжного заходу затриманому лідеру "Руху нових сил", досі немає.

Термін тримання Саакашвілі в ІТТ спливає ввечері 11 грудня.