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Жена Саакашвили: Власти хотят экстрадировать его в Тбилиси

Понедельник, 11 декабря 2017, 00:34
Жена Саакашвили: Власти хотят экстрадировать его в Тбилиси

Жена экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс считает, что власти Грузии и Украины относительно ее мужа действуют соообща, готовя его экстрадицию из Киева в Тбилиси.

Об этом она сказала в эфире телекомпании "Рустави 2" во время включения из Киева, передает Интерфакс-Украина.

"Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения моему мужу. Скорее всего, решение суда уже продиктовано украинской властью и его оставят в предварительном заключении", - заявила Рулофс.

Жена Саакшвили считает, что его хотят передать Грузии.

"Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора по Михеила в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси", - сказала Рулофс.

Как уточняет Интерфакс-Украина, в Тбилисском городском суде в ускоренном порядке рассматривается дело о якобы превышении служебных полномочий Саакашвили на посту президента Грузии. В частности, указ президента о досрочном помиловании четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

По ее словам, действующая власть Украины и Грузии, которые согласовали план экстрадиции Саакашвили, действуют "примитивно, грубо, без оглядки на международное сообщество".

"У меня складывается впечатление, что сегодня в Украине вообще не действует закон и все решается как в средневековье, по воле власти, иначе как можно объяснить похищение моего мужа из квартиры в Киеве и доставку его в Службу безопасности с мешком на голове", - сказала Рулофс.

Она считает, что согласованный сценарий экстрадиции Саакашвили не сработает и события в Киеве и Тбилиси "будут развиваться в другом направлении".

"Сегодняшний митинг оппозиционных сил в Киеве показал, что украинцы хотят жить по законам, а не по правилам олигархов", - сказала Рулофс.

Как известно, Саакашвили был задержан 8 декабря, его поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с задержанием Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Информации о том, когда состоится судебное заседание для избрания меры пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил", до сих пор нет.

Срок содержания Саакашвили в ИВС истекает вечером 11 декабря.

Темы: СаакашвилиГрузия
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