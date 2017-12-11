Клімкін: Київ виконає рекомендації "Венеціанки" щодо закону про освіту

912 переглядів
Понеділок, 11 грудня 2017, 17:06

Україна виконає рекомендації Венеціанської комісії стосовно реалізації закону про освіту, яка готуватиметься в тісному контакті з національними громадами.

Про це у своїй колонці на "Європейській правді" написав глава МЗС України Павло Клімкін.

За його словами, Венеційська комісія констатувала, що український закон, будучи рамковим, залишає достатній простір для повноцінного вивчення учнями з національних меншин рідної мови. 

Конкретні ж положення й деталі мають бути закріплені в окремому Плані реалізації закону "Про освіту", а потім, якщо необхідно, то і в Законі "Про загальну середню освіту", який саме зараз розробляється.

"Як і рекомендує комісія, ці положення і документи готуватимуться в тісному контакті з самими національними громадами" - зазначив Клімкін.

Він також наголосив, що для української сторони все ж надзвичайно важливо, що "Венеціанка" назвала посилення позицій державної української мови в освіті та обов’язковість її вивчення всіма громадянами країни не тільки законними, але й похвальними.

Нагадаємо, 8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

У рішенні йдеться, що сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість для всіх громадян є "законною і навіть похвальною метою держави". Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами, які є шляхом до подолання існуючих нерівностей та сприяють ефективнішій інтеграції в суспільстві осіб, що належать до національних меншин.

Окрім того, Венеціанська комісія у своєму висновку зазначила, що Україні варто внести зміни у "мовну статтю" закону "Про освіту", переглянувши заборону викладання російською мовою.

Детальніше читайте публікацію Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Текст документа

Теми: мова законодавство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Старші брати лишилися в минулому 11 грудня 2017, 17:00
Парубій: Жодних змін у "мовну" статтю не вноситимуть 9 грудня 2017, 19:46
Висновок Венеціанки не влаштує Росію – Кулеба 8 грудня 2017, 22:04
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Суд виправдав скандального ректора, якому загрожувало 12 років тюрми
Саакашвілі можуть ліквідувати спецслужби РФ – прокурор
Тимошенко та ще кілька нардепів хочуть взяти на поруки Саакашвілі
Через рік зарплата українців може підскочити до 10 тисяч – Гройсман
Усі новини
технології

Сила інтернету: у Лондоні визнали найкращим закладом неіснуючий ресторан

гастро-тур

У Варшаві відкрився український ресторан Діми Борисова

пам'ять

Яким буде меморіал Небесної Сотні у Львові