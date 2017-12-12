Джемілєв: Ердоган обміняв Чийгоза й Умерова на двох бандитів

2005 переглядів
Вівторок, 12 грудня 2017, 14:15

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виміняв у Росії Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на вбивць редактора сайту "Кавказ-центр".

Про це заявив на прес-конференції у Києві один із лідерів кримських татар, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"25 жовтня були звільнені два заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров. Було багато розмов, що нібито буде починатися якась лібералізація, Путін зробив гуманний крок – а насправді виявилося зовсім інше", – сказав він.

"Цих людей Ердоган обміняв на двох бандитів, які вбили редактора сайту "Кавказ-центр"... Після цього, через кілька днів, арештували ще чотирьох кримських татар – і при цьому одну жінку було просто вбито", – додав Джемілєв.

Він додав, що збір усіх фактів порушень прав людини Росією в Криму і скарги в міжнародні інстанції – важливі кроки для деокупації Криму.

Олена Рощенко, УП
Теми: кримські татари Крим політв'язні Росія Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Криму проводять обшук у домівці Османова 12 грудня 2017, 08:22
Крим - це Україна: у парламенті Канади вшанували сторіччя Курултаю 12 грудня 2017, 02:36
В Криму за активістів заплатили штрафи за "несанкціонований мітинг" 11 грудня 2017, 22:16
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Кучма: Проблема обміну – заручники не хочуть повертатися в ОРДЛО
Українці назвали першу ознаку незворотності позитивних змін
У ГПУ вже не бачать складу злочину у справі Довгого – джерела
Луценко про справи Саакашвілі і Мельника: Ніяких істерик
Усі новини
Made in Ukraine

Подарунки на Новий рік: одяг і прикраси made in Ukraine

Лайфхаки

Як отримати свій багаж в аеропорту швидше за інших

київ

Новий хаб для IT-проектів, які працюють з відкритими даними