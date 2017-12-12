Джемілєв: Ердоган обміняв Чийгоза й Умерова на двох бандитів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виміняв у Росії Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на вбивць редактора сайту "Кавказ-центр".



Про це заявив на прес-конференції у Києві один із лідерів кримських татар, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.



"25 жовтня були звільнені два заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров. Було багато розмов, що нібито буде починатися якась лібералізація, Путін зробив гуманний крок – а насправді виявилося зовсім інше", – сказав він.



"Цих людей Ердоган обміняв на двох бандитів, які вбили редактора сайту "Кавказ-центр"... Після цього, через кілька днів, арештували ще чотирьох кримських татар – і при цьому одну жінку було просто вбито", – додав Джемілєв.



Він додав, що збір усіх фактів порушень прав людини Росією в Криму і скарги в міжнародні інстанції – важливі кроки для деокупації Криму.