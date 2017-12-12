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Джемилев: Эрдоган обменял Чийгоза и Умерова на двух бандитов

Вторник, 12 декабря 2017, 13:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выменял у России Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на убийц редактора сайта "Кавказ-центр".

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве один из лидеров крымских татар, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"25 октября были освобождены два заместителя главы Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Было много разговоров, что якобы будет начинаться какая-то либерализация, путин сделала гуманный шаг – а на самом деле оказалось совершенно другое", – сказал он.

"Этих людей Эрдоган обменял на двух бандитов, которые убили редактора сайта "Кавказ-центр"… После этого, через несколько дней, арестовали еще четверых крымских татар – при чем при этом одна женщина была попросту убита", – добавил Джемилев.

Он добавил, что сбор всех фактов нарушений прав человека Россией в Крыму и жалобы в международные инстанции – важные шаги для деоккупации Крыма.

Как известно, с аннексией Крыма Российской Федерацией стали регулярными обыски и задержания крымских татар и проукраинских активистов.

23 ноября 2017 года в Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции. В тот день во время задержаний на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Алена Рощенко, УП

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Темы: крымские татарыКрымполитзаключенныеРосcияТурция
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