Димінському повідомили про підозру

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Вівторок, 12 грудня 2017, 16:43

Поліція повідомила про підозру президенту ФК "Карпати", бізнесмену Петру Димінському у скоєнні смертельного ДПТ на Львівщині 18 серпня 2017 року.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

 "Слідчі національної поліції повідомили про підозру винуватцю резонансної ДТП на Львівщині. Наразі тривають заходи зі встановлення місцезнаходження цього громадянина та виклику його до слідчих", - сказав Тракало.

Він не повідомив імені чоловіка, якому оголосили про підозру, але додав, що мова йде про аварію, що "сталася 18 серпня на автодорозі Львів-Краковець, де внаслідок зіткнення двох автомобілів – "Мерседес" та "Опель" –  загинула 31-річна мешканка Львівщини".

 

Доповнюється...

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