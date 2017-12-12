Полиция сообщила о подозрении президенту ФК "Карпаты", бизнесмену Петру Дыминскому в совершении смертельного ДПТ на Львовщине 18 августа 2017 года.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Следователи национальной полиции сообщили о подозрении виновнику резонансного ДТП на Львовщине. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения этого гражданина и вызову его к следователям", - сказал Тракало.

Он напомнил, что на месте происшествия виновником ДТП представился другой человек, которому по решению суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а позднее, по решению апелляционного суда, – круглосуточный домашний арест.

"Однако, после назначения ряда необходимых процессуальных действий, следователи установили отсутствие факта управления автомобилем этим человеком, который сначала назвался водителем "Мерседеса". Зато следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем "Мерседес" руководил другой человек", - сказал Тракало.

Он не сообщил имени человека, которому объявили о подозрении, но добавил, что речь идет об аварии, что "произошла 18 августа на автодороге Львов-Краковец, где в результате столкновения двух автомобилей – "Мерседес" и "Опель" – погибла 31-летняя жительница Львовщины".

Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

По словам Тракало, соответствующие документы 7 декабря направили на все известные следствию адреса. По состоянию на 12 декабря сообщение считается врученным.

"В случае неявки подозреваемого, ему будет избрана мера пресечения и организовано мероприятия по его розыску", - сказал представитель полиции.

За совершение преступления по ст. 286 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как известно, 18 августа автомобиль владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Его взяли под стражу, однако накануне решением суда мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Решением Печерского райсуда г. Киева от 23 ноября назначена повторная экспертиза биологических материалов по делу о ДТП с участием автомобиля Дыминского.

9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.