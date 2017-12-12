Організатора "приватного кордону" на Закарпатті взяли під варту – прокуратура

1632 перегляди
Вівторок, 12 грудня 2017, 17:17

Суд прийняв рішення про взяття під варту на 60 діб організатора "приватного кордону" на території Закарпатської області Аттіли Горвата.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок начальник відділу військової прокуратури Західного регіону України Наріман Сулейманов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Минулої суботи суд визначив запобіжний захід Горвату у вигляді утримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн. У той же час співробітнику Госгеокадастру визначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - розповів він.

За словами представника військової прокуратури, обом особам оголошено підозру. Крім того, підозра оголошено ще одному чоловікові, але Сулейманов не назвав його прізвища і посади.

Він також повідомив, що Горват знаходиться під вартою у львівському слідчому ізоляторі.

16 листопада силовики заявили, що проводять масштабну спецоперацію з протидії контрабанди на Закарпатті.

Також повідомлялося, що в рамках спецоперації в Закарпатті правоохоронці затримали екс-керівника управління Держеокадастру в Берегівському районі.

В рамках спецоперації було затримано громадянина Аттілу Горвата, відомого на прізвисько "Докі".

Його вважають організатором так званого "приватної кордону" на Закарпатті, уздовж лінії кордону з Угорщиною, і потоку контрабанди через кордон.

У свою чергу голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль назвав "масштабну спецоперацію з протидії контрабанді" на Закарпатті "окозамилюванням".

Голова Закарпатської ОДА висловив співчуття, що журналісти "зробили із Закарпаття Сицилію, а з якогось "сільського вуйка" Горвата - Аль Капоне".

Москаль пояснив, звідки з'явився казус "приватної кордону".

Як повідомляла УП, 27 листопада у Військовій прокуратурі Західного регіону не змогли підвести підсумки спецоперації, пообіцявши оприлюднити повну картину "пізніше на офіційному сайті".

Теми: Закарпаття корупція прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Через негоду без світла - 84 населені пункти на Львівщині та Закарпатті 10 грудня 2017, 10:12
На Закарпатті через зливу підтопило 8 домогосподарств - ДСНС 9 грудня 2017, 19:33
Рух трасою Київ-Чоп знову обмежили 9 грудня 2017, 18:12
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Димінському повідомили про підозру
Контрабандист, підозрюваний у хабарі НАБУ, вийшов під заставу 21 млн
У ГПУ пояснили позицію по Довгому: підозру треба доопрацювати
Екс-главу Донеччини вже не підозрюють у сепаратизмі, справу закрили
Усі новини
дослідження

Чому сирокопчена ковбаса не така смачна, як колись?

Made in Ukraine

Подарунки на Новий рік: одяг і прикраси made in Ukraine

небайдужі

Українці збирають гроші на реставрацію Підгорецького замку