Організатора "приватного кордону" на Закарпатті взяли під варту – прокуратура
Суд прийняв рішення про взяття під варту на 60 діб організатора "приватного кордону" на території Закарпатської області Аттіли Горвата.
Про це повідомив на брифінгу у вівторок начальник відділу військової прокуратури Західного регіону України Наріман Сулейманов, передає "Інтерфакс-Україна".
"Минулої суботи суд визначив запобіжний захід Горвату у вигляді утримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн. У той же час співробітнику Госгеокадастру визначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - розповів він.
За словами представника військової прокуратури, обом особам оголошено підозру. Крім того, підозра оголошено ще одному чоловікові, але Сулейманов не назвав його прізвища і посади.
Він також повідомив, що Горват знаходиться під вартою у львівському слідчому ізоляторі.
16 листопада силовики заявили, що проводять масштабну спецоперацію з протидії контрабанди на Закарпатті.
Також повідомлялося, що в рамках спецоперації в Закарпатті правоохоронці затримали екс-керівника управління Держеокадастру в Берегівському районі.
В рамках спецоперації було затримано громадянина Аттілу Горвата, відомого на прізвисько "Докі".
Його вважають організатором так званого "приватної кордону" на Закарпатті, уздовж лінії кордону з Угорщиною, і потоку контрабанди через кордон.
У свою чергу голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль назвав "масштабну спецоперацію з протидії контрабанді" на Закарпатті "окозамилюванням".
Голова Закарпатської ОДА висловив співчуття, що журналісти "зробили із Закарпаття Сицилію, а з якогось "сільського вуйка" Горвата - Аль Капоне".
Москаль пояснив, звідки з'явився казус "приватної кордону".
Як повідомляла УП, 27 листопада у Військовій прокуратурі Західного регіону не змогли підвести підсумки спецоперації, пообіцявши оприлюднити повну картину "пізніше на офіційному сайті".
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