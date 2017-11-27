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У прокуратурі "засекретили" результати спецоперації на Закарпатті

Понеділок, 27 листопада 2017, 13:47
У прокуратурі засекретили результати спецоперації на Закарпатті

У Військовій прокуратурі західного регіону наразі не коментують результати проведення спецоперації на Закарпатті, яка за участі броньовиків і авіації відбулася 16 листопада.

Про це повідомила прес-секретар Військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак.

На прохання "Української правди" підбити підсумки спецоперації, речник сказала:

"За рішенням прокурора, ми згодом надамо цю інформацію. Не зараз. Усю інформацію, повну картину ми надамо трохи пізніше. Вона буде офіційно оприлюднена на сайті. Але все згодом".

Галущак підкреслила, що спецоперація тривала 1 день.

"Спецоперація насправді завершилася ще того дня. Були люди затримані, їм обирались запобіжні заходи. Але повну картину і про арештованих осіб ми повідомимо згодом", - сказала речник військової прокуратури.

На прохання уточнити хоча б, скількох людей затримали, Галущак сказала:  

"Уся інформація – кого було затримано, скільки людей, що вилучено під час обшуків, – буде оприлюднена згодом. Не сьогодні. Але, думаю, що до нового року".

Як відомо, 16 листопада силовики заявили, що проводять масштабну спецоперацію із протидії контрабанди на Закарпатті.

Також повідомлялося, що в рамках спецоперації на Закарпатті правоохоронці затримали екс-керівника управління Держгеокадастру у Берегівському районі.

21 листопада голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль назвав "масштабну спецоперацію з протидії контрабанді" на Закарпатті "окозамилюванням".

Ірина Балачук, УП
Теми: прокуратураЗакарпаттяконтрабандакордон
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