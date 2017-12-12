Суд дозволив ГПУ затримати Димінського

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на затримання президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєні смертельної ДТП.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Суд задовільнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на затримання Димінського П.П. та доставку його до суду для обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що поліція повідомила про підозру президенту ФК "Карпати", бізнесмену Петру Димінському у скоєнні смертельної ДПТ на Львівщині 18 серпня 2017 року.

Як відомо, 18 серпня автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

Рішенням Печерського суду м.Києва від 23 листопада призначено повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля Димінського, у результаті якої загинула жінка.

9 грудня мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.