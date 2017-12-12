Суд разрешил ГПУ задержать Дыминского

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского П.П. и доставку его в суд для избрания меры пресечения - содержание под стражей ", - написала она.

Ранее полиция сообщила о подозрении президенту ФК "Карпаты", бизнесмену Петру Дыминскому в совершении смертельного ДПТ на Львовщине 18 августа 2017 года.

Как известно, 18 августа автомобиль владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Его взяли под стражу, однако накануне решением суда мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Решением Печерского райсуда г. Киева от 23 ноября назначена повторная экспертиза биологических материалов по делу о ДТП с участием автомобиля Дыминского.

9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.