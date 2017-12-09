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Слідчі дії з Саакашвілі завершено, прокурори проситимуть домашній арешт

Субота, 9 грудня 2017, 01:35
Слідчі дії з Саакашвілі завершено, прокурори проситимуть домашній арешт

Прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Про це прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган написала у facebook.

"Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для затриманого М. Саакашвілі у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету", - повідомила вона.

Нагадаємо, запобіжний захід затриманому має бути обраний протягом 72 годин.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували

У ГПУ повідомили, що слідчі дії із затриманим відбуваються за присутності його адвокатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГенпрокуратура
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