НАБУ заперечує, що вилучило важливі документи для позову проти "Роснефти"

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Вівторок, 12 грудня 2017, 21:08

Інформація щодо можливого вилучення детективами НАБУ оригіналів документів, які, за словами міністра юстиції України, мають значення у позові проти "Роснефти" до Європейського суду з прав людини, не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві НАБУ.

"Ухвалою слідчого судді Солом’янського райсуду Києва від 23.11.2017 про тимчасовий доступ до документів передбачено можливість вилучати ті нормативно-правові, розпорядчі, організаційні, фінансово-господарські документи, заяви, довідки тощо, які мають відношення виключно до предмету розслідуваного детективами Національного Бюро у кримінальному провадженні", - зазначається у повідомленні.

У відомстві наголошують, що детективи НАБУ не вилучали і не намагалися вилучити в Міністерстві юстиції України документи, на які Європейським судом з прав людини накладено гриф "конфіденційно".

Як повідомлялося, Мін'юст заявив про проведення Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві, а також у працівниці міністерства вдома.

НАБУ підтвердило, що провело два обшуки у будівлі Мін'юсту і працівниці цього міністерства, і вони були санкціонованими. Слідчу дію вони пояснили ризиком знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень.

Теми: НАБУ Мін'юст обшуки
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