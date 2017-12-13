Охоронцеві Димінського пред'явлені звинувачення в приховуванні злочину

З охоронця Петра Димінського Андрія Борща зняті звинувачення в скоєнні смертельного ДТП і пред'явлені звинувачення за ст. 396 КК "Приховування злочину".

Про це повідомив член колегії МВС Антон Геращенко в facebook.

"З охоронця Петра Димінського Андрія Борща, який невдало намагався взяти на себе відповідальність за свого шефа, зняті звинувачення в скоєнні смертельного ДТП. Замість цього йому пред'явлені звинувачення за ст. 396 КК "Приховування злочину". Він знав хто скоїв цей злочин і свідомо приховував це від суду і слідства", - написав Геращенко.

Як повідомлялося, суд задовольнив клопотання Генпрокуратури і дав дозвіл на затримання президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в результаті якого 18 серпня загинула 31-річна Наталія Тріла.

Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

Рішенням Печерського суду м.Києва від 23 листопада призначено повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля Димінського, у результаті якої загинула жінка.

9 грудня мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.