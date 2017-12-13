Охраннику Дыминского предъявлены обвинения в сокрытии преступления

С охранника Петра Дыминского Андрея Борща сняты обвинения в совершении смертельного ДТП и предъявлены обвинения по ст. 396 УК "Сокрытие преступления".

Об этом сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко в facebook.

"С охранника Петра Дыминского Андрея Борща, неудачно пытавшегося взять на себя ответственность за своего шефа, сняты обвинения в совершении смертельного ДТП. Вместо этого ему предъявлены обвинения по ст. 396 УК "Сокрытие преступления". Он знал кто совершил это преступление и сознательно скрывал это от суда и следствия", - написал Геращенко.

Как сообщалось, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, в результате которого 18 августа погибла 31-летняя Наталья Трила.

Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Его взяли под стражу, однако накануне решением суда мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Решением Печерского райсуда г. Киева от 23 ноября назначена повторная экспертиза биологических материалов по делу о ДТП с участием автомобиля Дыминского.

9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.