Порошенко: Наступного тижня внесу закон про Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко наступного тижня планує запропонувати Верховній Раді свій проект закону про Антикорупційний суд.

Про це він заявив на врочистостях з нагоди початку роботи нового Верховного Суду 15 грудня.

Порошенко зазначив, що раніше він вніс законопроекти про судоустрій статус суддів, Вищу раду правосуддя тощо – і всі ці законопроекти вже ухвалені. 15 грудня набули чинності три оновлені кодекси.

До нового Верховного Суду вже призначено 115 суддів, а на конкурс прийшли понад 1500 осіб, зазначив президент.

"На черзі законопроект про Антикорупційний суд. Я знаю, що велика частина юридичної громадськості не підтримає цей законопроект. Я просив Верховну Раду підготувати проект, щоб я міг врахувати позиції фракцій, щоб уникнути дискусій і вийти на компроміс", – заявив він.

"На жаль, поки що це не було зроблено. Я сподіваюся, що Верховна Рада наступного тижня нарешті розблокує ситуацію з Антикорупційним судом, відкликавши зареєстровані законопроекти, які є неконституційними…", – сказав Порошенко.

"Наступного тижня я внесу зазначений законопроект на розгляд Верховної Ради, якщо Верховна Рада розблокує і дасть можливість його зареєструвати", – заявив він.

Порошенко впевнений, що Антикорупційний суд, який "матиме спеціалізацію виключно антикорупційну", завершить формування "антикорупційної інфраструктури".

За словами президента, це потрібно і для побудови справедливого суспільства в державі, і для підвищення авторитету України у світі, для "підвищення довіри між нами й нашими партнерами".

Глава держави сказав, що найближчим часом видасть укази про ліквідації і створення нових апеляційних і місцевих судів.

З приводу запуску нового Верховного суду Порошенко сказав: "What a great day!"

"Це історичний день, ми розпочали нову історію правосуддя в нашій фантастичній країні", – заявив він.

Порошенко назвав символічним, що новий Верховний Суд починає роботу 15 грудня, у день працівників суду і 100-ту річницю з дня заснування Генерального суду УНР.

Сьогодні вже ні у кого не виникає сумнівів, що такі принципи як верховенство права, компетентність, незалежність та неупередженість, і, безумовно, відповідальність – є основою не тільки справедливого суду та правової держави, але й гарантією нашого суверенітету. - П pic.twitter.com/JbVy5fSGPa — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 15, 2017

7 грудня Порошенко попередив, що самостійно внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до 11 грудня його не внесуть народні депутати.