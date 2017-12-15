"Схема Курченка": екс-службовцю бази нафтопродуктів повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру екс-головному диспетчеру бази нафтопродуктів у м. Рені Одеської області у пособництві в ухиляння від сплати податків Сергію Курченку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

"У ході розслідування злочинних оборудок з нафтопродуктами у "схемі Курченка" прокуратура Одещини спільно з органами Нацполіції повідомила про підозру колишньому головному диспетчеру підприємства у підробленні офіційних документів, пособництві у зловживанні службовим становищем та ухиленні від сплати податків, вчинених злочинною організацією", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підприємство використовувалося злочинною організацією під керівництвом Курченка, як база для фіктивної перевалки нафтопродуктів.

А підозрюваний службовець здійснював оформлення підробної документації.

У прокуратурі додали, що наразі у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 23 особи.

Серед них також один із головних диспетчерів підприємства, керівник цього товариства з обмеженою відповідальністю та інші.

"Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як відомо, у 2014 році МВС встановила схему незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній Курченка, якого називають "гаманцем" сім'ї Віктора Януковича. Збитки держбюджету оцінюють в 7 мільярдів гривень.

У серпні 2015 Печерський райсуд Києва арештував нафтопродукти олігарха Сергія Курченка, які зберігаються на потужностях компанії "Укртранснафтопродукт".

Пізніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

Повідомлялось, що через здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу збитки держави становили понад 1 млрд грн.

У травні 2016 суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді тримання під вартою.

У травні 2017 року прокуратура направила Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та ухилення від сплати податків при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів. Тоді зазначалось, що до злочинної організації були причетні 19 осіб.

В червні 2017 Генпрокуратура повідомила, що Сергію Курченку складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за 9 статтями Кримінального кодексу України.

22 листопада поліція внесла клопотання до Інтерполу про оголошення Курченка у міжнародний розшук.