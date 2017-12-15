ГПУ оскаржила свободу Саакашвілі

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 17:22

Генеральна прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Про це повідомляється на сайті суду.

Апеляцію 15 грудня подав прокурор Олександр Говорущак.

На розгляд справи призначена колегія суддів у складі головуючого Олега Присяжнюка, а також Дениса Масенко та Ігоря Паленика.

Про дату слухання поки не повідомляється.

Як відомо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

Таким чином, суд відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Євген Кізілов, УП

Теми: Саакашвілі суд Генпрокуратура
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