Марчук побоюється, що СЦКК ліквідується і поставить хрест на перемир'ї
Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук прогнозує, що діяльність Спільного центру з контролю та координації через відкликання російських військових може припинитися.
Про він пише 19 грудня в Facebook.
"Відкликання російської частини СЦКК однозначно призведе до ліквідації цієї структури. Це погано. Будуть питання - поясню чому. Крім того, це своєрідний шантаж , намагання вивести нас на прямі переговори з боєвиками ОРДЛО і поганий симптом взагалі", – зазначає він.
За словами Марчука, акція російського керівництва з відкликання своїх військових із складу СЦКК практично унеможливить забезпечення режиму тиші, навіть якщо домовленості буде досягнуто.
Марчук наголошує, що військові СЦКК відіграють важливу роль в забезпеченні цієї технології.
"На відміну від патрулів СММ ОБСЄ, вони мають повноваження і можуть швидко втручатися в ситуацію, щоб припинити порушення режиму тиші. Російські військові - в порушення з боку ОРДЛО, а українські - з боку ЗСУ", – каже він.
Як відомо, останні в 2017 році переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську будуть присвячені питанню припинення вогню на всій лінії зіткнення на період свят і зимових канікул.
Напередодні в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".
За прогнозами Генштабу України, це свідчить про те, що бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції.
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